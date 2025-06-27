Jun 27, 2025 1:09 PMClock
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تسنيم عن جامعة العلوم والتكنولوجيا في إيران: مقتل سليمان سليماني عالم الطاقة النووية خلال هجوم إسرائيل الأخير

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