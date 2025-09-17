11:37 AMClock
أبرز الأحداث
تسنيم: انفجار ناجم عن غاز في مبنى سكني في مدينة الأهواز في جنوب غرب إيران أسفر عن مقتل ستة أشخاص اليوم وتدمير المبنى بالكامل

