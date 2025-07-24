Jul 24, 2025 4:22 PMClock
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تسنيم: المفاوضات مع الترويكا الأوروبية ستعقد غدا بقنصلية إيران في إسطنبول

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