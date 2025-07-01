Jul 1, 2025 3:55 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"تسنيم": الجيش الإيراني يحذّر الدول من فتح أجوائها للولايات المتحدة وإسرائيل لاستهداف إيران وخاصة من شمالي العراق

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o