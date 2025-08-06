المركزية - تسلم مكتب اقليم كاريتاس جزين مهامه من المكتب السابق، في حضور رئيس رابطة كاريتاس لبنان الاب ميشال عبود، منسق جهاز الاقاليم الاب رولان مراد، مرشد الاقليم الخوري الياس بو راشد، نائب رئيس كاريتاس الدكتور نقولا الحجار ورئيس واعضاء هيئة المكتب السابق.

بداية، شكر رئيس الاقليم المحامي انطوان بو راشد، رئيس الرابطة ومجلس الادارة ومنسق جهاز الاقاليم وهيئة المكتب على "ثقتهم بي وبالمتطوعين في مكتب الاقليم"، وقدم عرضا موجزا عن "إنجازات الإقليم خلال السنوات الماضية"، وشكر رئيس الرابطة على ثقته بـ"التحديث للإقليم"، أملا ان يكون وافراد الإقليم "على قدر هذه الثقة".

بدوره، شكر الدكتور الحجار رئيس واعضاء الإقليم على "نشاطهم الانساني المتميز"، موجها اليهم بعض الارشادات، متمنيا لهم "التوفيق في مهمتهم الجديدة".

وتوجه الأب عبود بكلمة شكر الى رئيس الاقليم المجدد له المحامي انطوان بو راشد والمرشد الخوري الياس بو راشد على "عملهما الدؤوب في الاقليم لدعم العائلات الاكثر حاجة مع هئية المكتب والشبيبة والمتطوعين"، وقال: "نحن في كاريتاس رسل عمل المحبة الذي لا يقتصر فقط على العطاء، بل تعليم الذي اخذ ان يعطي هو ايضا بدوره من هو أكثر حاجة منه".

وفي الختام، تلا الأب عبود مرسوم التعيين، استنادا الى القانون الاساس للرابطة ونظامها الداخلي، معلنا "بعد استشارة السلطة الكنسية المحلية ومن خلال اصحاب السيادة الاساقفة وبعد اخذ رأي مجلس كاريتاس، اسماء المعينيين على هيئة اقليم جزين، وهم، المحامي أنطوان بولس بو راشد رئيسا، المهندس جان نقولا سكاف نائبا للرئيس، ماري نمر الأسمر امينة للسر، جويل داغر امينة للصندوق، الخوري الياس كريم بو راشد مرشدا روحيا، والاعضاء ماري يوسف الحجار، رمزي ألبير حداد، إسبرنس جوزف كرم، ماري بشارة عون، ماري مارون الخوند، وليد مخايل حداد، أنطوان واكيم واكيم، أولغا خليل قزحيا، المهندسين ربيع الحجار وأنطونيو جوزف السروع، مسؤولة الشبيبة سيلفي شربل عون والمساعدة الإجتماعية ماري أنج ناصيف مخايل. يعمل بقرار التعيين لمدة 3 سنوات إعتبارا من تاريخه ولنهاية ولاية الإقليم في 23 تموز 2028".

وتقدمت رابطة كاريتاس لبنان بشكرها للأعمال الإنسانية والإجتماعية التي قامت بها هيئة مكتب الإقليم السابق، وتتمنى للمكتب الجديد "الخير والتعاون المخلص مع جميع المعنيين وتفعيل النشاط في سبيل خدمة المحتاج".