سلّمت فرقة "بوزولو دل فريولي" قيادة القطاع الغربي في اليونيفيل إلى فرقة "تاورينينزي"، وجرت مراسم التسليم بين العميد نيكولا ماندوليسي وخلفه العميد دافيد كولوسي صباح اليوم في قاعدة "ميلّيفوي" في شمع، بحضور القائد العملياتي الأعلى المشترك الفريق جيوفاني ماريا يانوتشي، تحت رئاسة رئيس البعثة/قائد قوة اليونيفيل اللواء ديو داتو أبانيارا. كما حضر الحفل سفير إيطاليا فابريتسيو مارسيلّي، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات المدنية والعسكرية اللبنانية.

وخاطب يانوتشي الجنود الإيطاليين قبل بدء المراسم قائلا: "أنتم الوجه الموثوق لإيطاليا في العالم. إن التزامكم اليومي، غالبًا بعيدًا عن الأضواء وعن عائلاتكم، أساسي لبناء الأمن والثقة والاستقرار في منطقة حيوية كجنوب لبنان". وقد وجّه القائد العملياتي الأعلى الشكر العميق للعميد ماندوليسي على جهوده في ظروف تحمل مسؤولية كبيرة، وتمنّى التوفيق للعميد كولوسي، الذي سيتولى من اليوم قيادة قوة متعددة الجنسيات مؤلفة من أكثر من 3600 جندي حفظ سلام، من بينهم أكثر من 1000 جندي إيطالي، يعملون على دعم الأمن والاستقرار في جنوب لبنان".

من جانبه، عبّر أبانيارا عن تقديره وإعجابه العميق بجهود عناصر الكتيبة الإيطالية. وأشار إلى أنّ “زيادة عدد الأنشطة العملياتية التي نفذتها الفرقة بمعدل ثلاث مرات، قد سمحت بتعزيز السيطرة على مساحات واسعة على طول الخط الأزرق، وأسهمت في اكتشاف مستودعات أسلحة لها تأثيرات كبيرة من حيث الأمن والوقاية”. وأضاف أنّه “بالتوازي، تم تنفيذ تحسينات بنيوية مستهدفة في إطار مشروعات بنى تحتية خفيفة، تهدف إلى تعزيز شروط العمل والحماية في عدة مواقع تابعة للأمم المتحدة، وكذلك إلى معالجة مشاكل هيكلية مزمنة، مما انعكس إيجابًا على ظروف العمل والمعيشة لعناصر القوة وللجيش اللبناني في المواقع الأمامية. كما تم تنفيذ مشاريع دعم موجهة للسكان المدنيين في البلديات المتأثرة بالنزاعات الأخيرة، مما ساهم في تعزيز الثقة مع المجتمعات المحلية”.

وفي كلمته، قدّم ماندوليسي عرضًا لحصيلة الأشهر الستة من مهمته، مشيرًا إلى أنّ "الفرقة عملت في سياق معقد وغير مستقر، تخللته خروقات متكررة لوقف إطلاق النار، وتفاقم الوضع بسبب اندلاع النزاع بين إسرائيل وإيران. ورغم ذلك، حافظت "بوزولو دل فريولي" على وجود نشط، وأسهمت بشكل ملموس في استقرار المنطقة وتنفيذ ولاية الأمم المتحدة، بفضل الجهود المتواصلة للكتيبة، ومراقبة وقف الأعمال العدائية، وتقديم المساعدة للسكان المحليين، ودعم الجيش اللبناني، خصوصًا عبر التعاون الوثيق في أنشطة البحث والتفتيش عن الأنفاق ومخابئ الأسلحة والذخائر".

أضاف: "من بين أبرز النتائج العملياتية: زيادة ثلاثية في العمليات المشتركة مع الجيش اللبناني (من 2340 إلى 7800)، العثور على 73 قذيفة غير منفجرة، اكتشاف 78 مستودعًا غير شرعي للأسلحة والذخيرة، كشف 56 نفقًا، تنفيذ 600 كلم من الدوريات الاستطلاعية على الطرقات، إزالة 97 عائقًا. كما كانت الأنشطة المدنية-العسكرية (CIMIC) بارزة: 446 لقاءً مع قادة مدنيين ودينيين، 1950 مشروعًا سريع الأثر، تقديم الرعاية الصحية لـ 2970 مدنيًا. إضافة إلى ذلك، تم تنفيذ مشاريع بنى تحتية موجهة لتحسين شروط العمل والحماية في مواقع الأمم المتحدة، مثل UNP 1-31، وافتتاح موقع OP-LAB على الخط الأزرق، الذي يُعد خطوة مهمة تتيح مراقبة أكثر فاعلية لأي خرق محتمل للقرار 1701 الصادر عام 2006، وتعزز انتشار قوات اليونيفيل على طول خط الترسيم".

وأكّد ماندوليسي في الختام أن "القطاع الغربي في اليونيفيل عمل بتفانٍ حتى آخر يوم من ولايته، ساعيًا بكل عزم للمساهمة في استقرار وأمن لبنان وشعبه".