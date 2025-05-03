تسلم رؤساء الأقلام والمساعدون المعنيون صناديق الاقتراع من محافظة جبل لبنان التي تنقسم الى 6 اقضية، بإشراف المحافظ محمد المكاوي منذ الرابعة فجرا في سرايا بعبدا، وسط إجراءات أمنية وانتشار لعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي.

وقد اقفل باب الترشيحات على النطاق البلدي والمخاتير مع 9321 مرشحا ضمنهم 8142 الذكور و 1179 من الاناث وقد فازت 66 بلدية بالتزكية.

المتن الشمالي: واستكملت التحضيرات الادارية واللوجستية للانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء المتن الشمالي، وتسلم رؤساء الاقلام والكتبة صباحا صناديق الاقتراع ومستلزمات العملية الانتخابية من لوائح شطب وحبر وقرطاسية في قائمقامية المتن في الجديدة بإشراف القائمقام مارلين حداد.

وانطلق رؤساء الاقلام والكتبة بمواكبة أمنية إلى مراكز الاقتراع في القرى والبلدات المتنية كافة، فيما تعمل القوى الامنية على تسيير دوريات على الطرق الرئيسية وفي محيط المراكز، علما بأنه فازت 13 بلدية في القضاء بالتزكية.

كسروان: وتسلّم رؤساء الأقلام والمساعدون المعنيون اليوم صناديق الاقتراع من قائمقامية كسروان الفتوح في سرايا جونية، في إطار التحضيرات اللوجستية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية المقررة يوم غد الاحد في الرايع من ايار 2025، تحت إشراف القائمقام بالإنابة ستريدا نبهان والأجهزة الأمنية لضمان سلامة العملية الانتخابية.

وشملت الصناديق المستلزمات الضرورية، من لوائح شطب وأوراق اقتراع وأدوات لوجستية، تمهيداً لنقلها إلى مراكز الاقتراع في مختلف القرى الكسروانية. وتجري الاستعدادات النهائية وسط اجراءات أمنية وانتشار لعناصر من قوى الجيش والأمن الداخلي.

جبيل: كذلك، تسلّم رؤساء الأقلام والمساعدون المعنيون منذ ساعات الفجر الاولى وبإشراف قائمقام جبيل بالانابة نتالي مرعي الخوري صناديق الاقتراع من القائمقامية، وبمواكبة من الأجهزة الأمنية لضمان سلامة العملية، وشملت الصناديق المستلزمات الضرورية، من لوائح شطب وأوراق اقتراع وأدوات لوجستية، حيث تم نقلها إلى مراكز الاقتراع في البلدات الساحلية والجردية من القضاء.

وتواصل القائمقام مرعي منذ الأمس وحتى الساعة، من مكتبها مع فريق عمل القائمقامية متابعة كل التفاصيل المتعلقة بالعملية الانتخابية والاستماع إلى اي شكوى تصلها والعمل على حلها.

عاليه: كما توزع رؤساء الأقلام ومساعدوهم على مراكز الاقتراع في بلدات وقرى قضاء عاليه. كما اكتمل انتشار عناصر الجيش وقوى الامن الداخلي خارج المراكز. ويسيّر الجيش دوريات في مناطق القضاء، ويقيم نقاطا ثابتة عند بعض المفترقات ومحاور الطرق.

وكان رؤساء الأقلام تسلموا قبل الظهر صناديق الاقتراع ومستلزمات العملية الانتخابية في سرايا عاليه، بإشراف القائمقام بدر زيدان.