تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تسجيلاً صوتياً للأمين العام السابق لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله خلال اجتماعٍ عسكري مع القائد الشهيد إبراهيم عقيل.



التسجيل بثته قناة المنار للمرة الأولى عبر برنامج "بانوراما اليوم" على قناة المنار، وقد لاقى تفاعلاً واسعاً بين الناشطين، حيث تحدث فيه نصرالله عن "قواعد الإشتباك" خلال المعارك التي كان يخوضها عناصر "حزب الله" في الجنوب ضد إسرائيل.

