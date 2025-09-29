Sep 29, 2025 6:51 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترمب: واثق أن كل الأطراف ستوافق على خطة غزة المؤلفة من 21 بندا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o