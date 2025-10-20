Oct 20, 2025 7:06 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترمب: ما كنا لنبرم اتفاقا في الشرق الأوسط لو لم نقصف منشآت إيران النووية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o