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ترمب لشبكة إن بي سي: التسيير الجيد سيوقف سرقة المساعدات الإنسانية في غزة وآمل أن إسرائيل ستوفر ذلك

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