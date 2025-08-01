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ترمب لشبكة إن بي سي: أتطلع إلى التقرير الذي سيعده ويتكوف وسفيرنا في إسرائيل بعد زيارة غزة وما زلت قلقا بخصوص سرقة حماس للمساعدات

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