Jun 29, 2025 5:15 PMClock
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ترمب: لا أعرف إن كانت سوريا ستوقع اتفاق تطبيع مع إسرائيل لكنني رفعت العقوبات عنها

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