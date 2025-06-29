Jun 29, 2025 5:25 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترمب: قلت لسنوات لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي وكانوا على بعد أسابيع من ذلك

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o