Apr 14, 2025 6:51 PMClock
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ترمب: عبور المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الجنوبية انخفض بأكثر من 90%

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