Jul 30, 2025 9:52 PMClock
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ترمب: سنعلن نهاية الأسبوع عن إجراءات إضافية ضد الهند بسبب التجارة مع روسيا

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