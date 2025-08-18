Aug 18, 2025 10:30 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترمب: خلال أسبوع أو اثنين سنعرف إمكانية التوصل لحل بشأن أوكرانيا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o