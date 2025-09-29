Sep 29, 2025 10:14 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترمب: حان الوقت لأن تقبل حماس شروط إنهاء الحرب

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o