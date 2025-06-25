Jun 25, 2025 6:56 PMClock
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ترمب: الضربات على إيران مهدت الطريق للسلام من خلال اتفاق تاريخي لوقف إطلاق النار

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