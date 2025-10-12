Oct 12, 2025 8:06 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترمب: الرئيس الصيني لا يريد ركودا اقتصاديا في بلاده وكذلك نحن

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o