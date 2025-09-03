Sep 3, 2025 6:50 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترمب: أقول لحماس سلّموا الرهائن الـ20 وليس 2 أو 5 أو 7 وسينتهي كل شيء

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o