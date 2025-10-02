Oct 2, 2025 7:11 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

تركيا تتّهم إسرائيل بارتكاب "عمل إرهابي" بعد اعتراض أسطول المساعدات المتّجه إلى غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o