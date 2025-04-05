Apr 5, 2025 9:42 PMClock
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مباراة الرياضي والحكمة ضمن المرحلة الحادية عشرة من "ديكاتلون" بطولة لبنان لكرة السلة الساعة 9:45 مساءً

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