المركزية - اعلن وزير الثقافة غسان سلامة ترشيح فيلم" نجوم الأمل والألم A SAd AND BEAUTIFUL WORLD لتمثيل لبنان في مسابقة الاوسكار لعام 2026 لأفضل فيلم عالمي غير ناطق باللغة الإنكليزية والتي تنظمها اكاديمية الفنون وعلم الصور المتحركة في الولايات المتحدة الأميركية.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الثقافة: "ان اعلان الوزير اتى بناء لاقتراح اللجنة المكلفة في الوزارة والتي تضم نخبة من النقاد السينمائيين واصحاب الاختصاص في مجال الفن السابع، والذين اعتمدوا المعايير التي تمثلت بـ: موضوع الفيلم، طريقة معالجته، حركة الاخراج، السيناريو، التقنيات المستخدمة، ادارة الممثلين، حركة الكاميرا وايقاع الفيلم".