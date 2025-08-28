اعتبر النائب هاغوب ترزيان أن “البلد لم يعد يحتمل خضّات غير مسؤولة وعلى الجميع أن يتمتّع بالحكمة لأنّ الوضع دقيق ولا يمكننا الإستغناء عن أحد”.

وإعتبر ترزيان، في حديث للـ”MTV”، أنه “علينا انتظار خطّة الجيش لكي نبدي وجهة نظرنا واليوم نرى خطوات متعدّدة في ما يخصّ موضوع تسليم السلاح ولن يكون هناك أي تصادم بين من يسلّم السلاح ومن يستلمه”.

وأضاف: “لبنان يحتاج إلى تفعيل المحاسبة وتطبيق القانون والقيام بورشة عمل كبيرة لتطوير القوانين القديمة”.

ومن جهة أخرى، دعا ترزيان إلى “تنظيم النقل المشترك والدرّاجات الناريّة في بيروت كما إيجاد حلّ لمشاكل السير وموضوع النفايات “قصّة كبيرة” وبيروت أفضل من مناطق أخرى في ما يخصّ هذه المشكلة”.