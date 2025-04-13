كتب النائب هاكوب ترزيان عبر "إكس":

خمسين سنة مرقوا، والحرب بعدا محفورة بذاكرتنا.

خمسين سنة، ولبنان بعده عم يلملم جراحه، شقفة شقفة.

بتتذكّروا كيف بلّشت؟ كيف انقلب الوطن لساحة حرب؟

ما حدا ربح، والكل خسر.

بس رغم كل شي، نحنا شعب ما بيموت.

نهضنا من تحت الركام، بنينا بيوتنا، وبلّشنا نحب بعضنا من جديد، ولو بخوف.

الوجع علّمنا قيمة السلام، وقيمة الحياة، وقيمة الإنسان.

بهالذكرى، ما بدنا ننبش الجراح،

بدنا نذكّر إنو الحرب ما بتنفع،

يا لبناني، خليك صاحي.

خلي الحرب تضل ذكرى، مش كابوس يرجع.

خمسين سنة وجع،

كافية لتكون درس.

ولازم نكتب خمسين سنة جايين

من المحبّة، من العدالة، ومن

السلام.