رحب رئيس بلدية حلبا عبد الحميد أحمد الحلبي، في بيان، بقرار إنشاء فروع للجامعة اللبنانية في محافظة عكار، مؤكدًا أن الأمر يشكّل "خطوة تاريخية طال انتظارها، تحقق حلم آلاف الطلاب العكاريين، ومحطة تربوية وإنمائية مفصلية في مسار النهوض بعكار، لما لها من أثر مباشر في تخفيف الأعباء الأكاديمية والاقتصادية عن كاهل الطلاب وذويهم".

وأشار إلى أن اختيار بلدة حلبا كموقع للفروع هو "قرار صائب وموضوعي، كونها تتوسط مختلف القرى والبلدات في عكار، مما يُسهّل على الطلاب من جميع المناطق الوصول إليها بسهولة".

وعبّر عن أسفه لكون "بعض الأصوات السياسية أطلقت مواقف غير موزونة، وذهبت إلى حد الحديث عن أجواء طائفية في خلفيات اختيار الموقع"، مؤكدًا أن "حلبا كانت وستبقى نموذجًا للعيش الواحد والوحدة الوطنية، وصورة حضارية تُجسّد روح عكار وتنوعها وتماسكها".

وختم شاكرا "كل من ساهم وسعى بصدق وإخلاص لتحقيق هذا المشروع التربوي الوطني، لاسيما رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران وقائد الجيش العماد رودولف هيكل والمؤسسة العسكرية"، آملاً "أن يستمر التعاون البنّاء بين الجميع لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تُعزز من فرص شباب عكار وتُسهم في بناء مستقبل يليق بهم وبمنطقتهم".