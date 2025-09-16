Sep 16, 2025 10:02 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترامب يمدّد المهلة الممنوحة لحظر تيك توك في الولايات المتحدة إلى 16 كانون الأوّل ومجلس إدارة جديد سيشرف على العمليات

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o