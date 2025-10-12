Oct 12, 2025 10:56 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترامب يستعدّ لمغادر واشنطن لزيارة إسرائيل وحضور قمة شرم الشيخ

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o