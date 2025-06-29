Jun 29, 2025 8:24 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترامب يدعو إلى إبرام صفقة في غزة والإفراج عن الرهائن

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o