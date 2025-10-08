Oct 8, 2025 3:29 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترامب: يجب وضع عمدة شيكاغو في السجن لفشله في حماية ضباط الهجرة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o