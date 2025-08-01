Aug 1, 2025 1:45 PMClock
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ترامب: يجب أن يتولى مجلس الاحتياطي الفيدرالي السيطرة إذا استمر باول في رفض خفض أسعار الفائدة

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