Sep 5, 2025 1:38 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترامب: يبدو أننا فقدنا الهند وروسيا لصالح الصين...أتمنى لهم مستقبلاً طويلاً ومزدهرًا معًا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o