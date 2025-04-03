Apr 3, 2025 3:54 PMClock
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ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة ستخرج "أقوى" في ظل تراجع أسواق الأسهم بعد فرض الرسوم الجمركية

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