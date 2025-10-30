6:32 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترامب: وافقت على بناء غواصة لكوريا الجنوبية تعمل بالطاقة النووية بدلا من غواصاتها العاملة بوقود الديزل

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o