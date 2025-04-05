Apr 5, 2025 3:52 PMClock
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ترامب: الحرب التجارية لن تكون سهلة لكن النتيجة تاريخية ونخلق الوظائف ونستقطب الشركات بشكل لم يحدث من قبل

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