Sep 7, 2025 9:49 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترامب: نطالب بإطلاق سراح الأسرى وعودتهم من غزة إلى ديارهم ونطالب جميعا بإنهاء هذه الحرب والإسرائيليون قبلوا بشروطي بشأن غزة وحان الوقت لكي تقبل حماس أيضا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o