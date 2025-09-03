Sep 3, 2025 7:17 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترامب: نصف الحروب التي أنهيتها انتهت بفضل الرسوم الجمركية واتفاقات التجارة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o