Apr 7, 2025 10:30 PMClock
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ترامب: نريد لإسرائيل أن تكون مشاركة في أي اتفاق بشأن إيران لكن نسعى لتفادي أي صدام

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