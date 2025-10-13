Oct 13, 2025 2:40 PMClock
ترامب: حزب الله هو خنجر ضرب إسرائيل وأنهيناه والرئيس اللبناني يعمل على سحب السلاح وحصره بيد الدولة ونحن ندعمه وهناك أمور جيّدة تحدث في لبنان

