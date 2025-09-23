Sep 23, 2025 5:46 PMClock
ترامب: مصادر الطاقة المتجددة مهزلة ولن تنجح والصين تستخدم الفحم والوقود ثم تبيع محطات لتوليد الطاقة من الرياح

