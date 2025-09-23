Sep 23, 2025 8:53 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترامب: مشاركة طائرات أميركية في إسقاط طائرات حربية روسية تدخل أجواء الناتو أمر يعتمد على الظروف

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o