May 4, 2025 5:51 PMClock
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ترامب: مستعد لسماع دعوات السماح لإيران بالسعي للطاقة النووية المدنية مع إنهاء برنامجها للأسلحة النووية

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