Jul 8, 2025 8:17 PMClock
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ترامب: ما يتعرض له أهالي غزة مجحف للغاية وسألتقي نتنياهو الليلة لأخبره بمأساوية الوضع

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