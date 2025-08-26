Aug 26, 2025 10:31 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترامب: ما بين 7 إلى 12 آلف جندي قتلوا الأسبوع الماضي في حرب روسيا وأوكرانيا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o