Apr 25, 2025 1:33 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي وعليها الاختيار بين التوصل لاتفاق أو التعرض لهجوم عسكري

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o