Jul 29, 2025 1:14 PMClock
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ترامب لنيويورك بوست: اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هي أكبر صفقة تجارية على الإطلاق

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