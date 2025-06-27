Jun 27, 2025 7:19 PMClock
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ترامب: لم يتم إخلاء المواقع الإيرانية قبل قصفها ولن تحصل إيران على السلاح النووي

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