Jul 30, 2025 3:33 PMClock
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ترامب: لم نحقق الكثير من التجارة مع الهند بسبب رسومها الجمركية وحواجز تجارية غير مالية مرهقة ومزعجة للغاية

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