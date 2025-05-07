May 7, 2025 9:33 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترامب: لم نتخذ قراراً بعد بشأن امتلاك إيران برنامجاً لتخصيب اليورانيوم طالما لا يصل إلى مستوى معين

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o